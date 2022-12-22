Хулуси Акар: Мы поддерживаем усилия Азербайджана по установлению мира на Кавказе

Турция всеми силами поддерживает усилия Азербайджана по установлению мира на Кавказе.

Турция всеми силами поддерживает усилия Азербайджана по установлению мира на Кавказе.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на презентации книги "История Отечественной войны: фактор личности", посвященной президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган с самых высоких трибун говорил, что Азербайджан не один. После этого усилиями глав наших государств была достигнута грандиозная победа. С подписанием Шушинской декларации наша дружба стала нерушимой и вечной. Мы живем не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы предотвратить войну", - подчеркнул министр.