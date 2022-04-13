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Хулуси Акар: Мы ожидаем позитивных сдвигов в вопросе эвакуации из Мариуполя

Хулуси Акар: Мы ожидаем позитивных сдвигов в вопросе эвакуации из Мариуполя Минобороны Турции находится в постоянном контакте с оборонными ведомствами РФ и Украины по ситуации в Мариуполе.
В регионе
13 апреля 2022 г. 13:44
Хулуси Акар: Мы ожидаем позитивных сдвигов в вопросе эвакуации из Мариуполя

Минобороны Турции находится в постоянном контакте с оборонными ведомствами РФ и Украины по ситуации в Мариуполе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, предпринимаются все необходимые шаги по организации безопасной эвакуации турецких граждан из Мариуполя.

"В том числе, готовы выделить морские суда. Уже в ближайшие дни ожидаем определенных позитивных сдвигов по этому вопросу», - сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул, что в последнее время гуманитарная ситуация в Мариуполе еще более ухудшилась. «Часть города под контролем России, другая – украинская. Турция со своей стороны готова приложить силы для решения гуманитарных вопросов», - отметил он.

Касаясь ситуации в Черном море и на Босфоре, где ранее были обнаружены морские мины, турецкий министр подчеркнул, что Турция обладает всеми возможностями для выявления и нейтрализации подобного рода угрозы. «Тральщики, патрульные самолеты, вертолеты и БПЛА постоянно исследуют морскую зону. К нейтрализации мин готовы наши специалисты», - сказал Акар, напомнив, что до сегодняшнего дня выявлены и уничтожены уже 3 морские мины.

Комментируя вопрос о том, как морские мины могли так быстро пересечь Черное море и достичь Босфора, Акар отметил, что по этому вопросу есть множество предположений. «Без наличия конкретных данных, заявлять что-либо нельзя. Это было бы неправильно», - сказал министр.

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Версия на английском языке Minister: Turkiye expects progress in evacuation of its citizens from Ukraine
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Türkiyə vətəndaşlarının Ukraynadan təxliyəsində irəliləyişlər gözləyirik"

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