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Хулуси Акар: Мы будем с Азербайджаном до конца

Хулуси Акар: Мы будем с Азербайджаном до конца "Вооруженные силы Турции будут продолжать борьбу, чтобы контролировать, защищать права и интересы своих друзей и братьев".
В регионе
16 декабря 2021 г. 22:35
Хулуси Акар: Мы будем с Азербайджаном до конца

"Вооруженные силы Турции будут продолжать борьбу, чтобы контролировать, защищать права и интересы своих друзей и братьев".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в своем выступлении в зале заседаний муниципалитета Кайсери.

Глава ведомства отметил, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана вооруженные силы Турции продолжают боевые действия внутри страны и за ее пределами.

"Мы будем стоять рядом с Азербайджаном до конца. Турецкая армия ведет борьбу и летом и зимой, и днем и ночью. Эта борьба будет продолжаться по принципу "умру - шехид, выживу - гази", - сказал Акар.

Хулуси Акар добавил, что это самый напряженный период в истории республики.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Azərbaycanın mübarizəsində sona qədər yanında olacağıq"

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