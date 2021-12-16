Хулуси Акар: Мы будем с Азербайджаном до конца

"Вооруженные силы Турции будут продолжать борьбу, чтобы контролировать, защищать права и интересы своих друзей и братьев".
Как передает Report, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в своем выступлении в зале заседаний муниципалитета Кайсери.
Глава ведомства отметил, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана вооруженные силы Турции продолжают боевые действия внутри страны и за ее пределами.
"Мы будем стоять рядом с Азербайджаном до конца. Турецкая армия ведет борьбу и летом и зимой, и днем и ночью. Эта борьба будет продолжаться по принципу "умру - шехид, выживу - гази", - сказал Акар.
Хулуси Акар добавил, что это самый напряженный период в истории республики.