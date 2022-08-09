Хулуси Акар: Запад должен поддержать борьбу Турции с терроризмом

“Наша единственная цель - защитить наши границы. Нам не нужна чья-либо земля”.

“Наша единственная цель - защитить наши границы. Нам не нужна чья-либо земля”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на 13-й конференции турецких послов.

"Единственная сила, борющаяся с ИГИЛ лицом к лицу, - это Вооруженные силы Турции. Любое место, где находятся террористы, является легитимной целью для нас. В результате наших операций 1 млн 100 тыс. человек вернулись на свои земли. Это на пользу и Европе. Поэтому запад должен поддержать борьбу Турции с терроризмом”, - сказал Х.Акар.