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Хулуси Акар: Запад должен поддержать борьбу Турции с терроризмом

Хулуси Акар: Запад должен поддержать борьбу Турции с терроризмом “Наша единственная цель - защитить наши границы. Нам не нужна чья-либо земля”.
В регионе
9 августа 2022 г. 11:26
Хулуси Акар: Запад должен поддержать борьбу Турции с терроризмом

“Наша единственная цель - защитить наши границы. Нам не нужна чья-либо земля”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на 13-й конференции турецких послов.

"Единственная сила, борющаяся с ИГИЛ лицом к лицу, - это Вооруженные силы Турции. Любое место, где находятся террористы, является легитимной целью для нас. В результате наших операций 1 млн 100 тыс. человек вернулись на свои земли. Это на пользу и Европе. Поэтому запад должен поддержать борьбу Турции с терроризмом”, - сказал Х.Акар.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: Any place where terrorists are located is a target for us 
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Terrorçuların olduğu hər yer bizim üçün hədəfdir"

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