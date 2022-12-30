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Хулуси Акар: Лидеры Турции, России и Сирии могут провести встречу

Хулуси Акар: Лидеры Турции, России и Сирии могут провести встречу "Лидеры Турции, России и Сирии могут провести встречу".
В регионе
30 декабря 2022 г. 14:45
Хулуси Акар: Лидеры Турции, России и Сирии могут провести встречу

Лидеры Турции, России и Сирии могут провести встречу.

Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции, генерал армии Хулуси Акар сказал в интервью NTV.

Он отметил, что такая встреча может состояться, если будут созданы необходимые условия: "Сначала определенные обсуждения были проведены между нашими разведывательными органами, затем прошла встреча министров. На встрече в Москве мы выразили обеспокоенность и российской, и сирийской сторонам. Отрицательной реакции не было".

Акар сказал, что на встрече в Москве было доведено до сведения сторон, что единственной целью Турции является борьба с терроризмом: “У нас нет проблем с какой-либо этнической, религиозной группой”.

Отметим, что 28 декабря министр нацобороны Турции, генерал армии Хулуси Акар и начальник Национального разведуправления Хакан Фидан посетили Москву. В тот же день между Х.Акаром, министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Сирии Али Абдуллой Айюбом состоялась трехсторонняя встреча.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: Turkish, Russian and Syrian leaders might meet
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Türkiyə, Rusiya və Suriya liderləri görüşə bilər”

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