Хулуси Акар: Каждый новый оборонный проект - вклад в мощь Турции

Каждый шаг, предпринятый в области обороны и безопасности, каждый реализованный проект, ассоциируется с ростом мощи Турции, зарекомендовавшей себя в качестве крупного международного игрока.

Каждый шаг, предпринятый в области обороны и безопасности, каждый реализованный проект, ассоциируется с ростом мощи Турции, зарекомендовавшей себя в качестве крупного международного игрока.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр нацобороны Хулуси Акар на церемонии передачи командованию ВВС Турции 4-го модернизированного военно-транспортного самолета А400М.

Глава ведомства напомнил, что соглашение о модернизации самолетов было подписано в октябре 2019 года.

По его словам, три подобных самолета, модернизированных в провинции Кайсери, уже переданы командованию ВВС Турции.

Министр отметил, что модернизация одного из самых современных военного-транспортных судов - A400M, может выполняться сегодня лишь в 4 центрах мира, а тот факт, что этот процесс осуществляется и на предприятии по техническому обслуживанию авиационной техники в провинции Кайсери, является предметом гордости Турции.

"Благодаря соглашению с Airbus, возможности предприятия в Кайсери расширились. Кайсери - ведущий промышленный центр Турции, сделал еще один важный шаг на пути к тому, чтобы стать важным технологическим и производственным центром. Надеемся, что в предстоящие годы работы по модернизации самолетов дружественных и союзных стран также будут выполняться на нашем предприятии", -сказал Акар.

Он напомнил, что военно-транспортные самолеты A400M широко используются в мире, в том числе при оказании помощи, эвакуации, военные операции, транспортировка персонала и оборудования. Особую эффективность данный тип самолета продемонстрировал во время последних землетрясений 6 февраля с эпицентрами в Кахраманмараше.

"Наша цель в рамках концепции "Столетие Турции" - вывести оборонно- промышленный комплекс на максимально высокий уровень. Благодаря предпринятым шагам, наша страна превратилась в производственную базу, а не рынок для критических технологий. Сегодня мы успешно реализуем множество важных проектов, таких как производство высокоточных боеприпасов, ударных и гражданских БПЛА, боевых кораблей и вертолетов", - сказал Акар.