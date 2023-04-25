Хулуси Акар и Хакан Фидан прибыли в Москву

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Национального разведывательного управления Хакан Фидан прибыли в Москву.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Национального разведывательного управления Хакан Фидан прибыли в Москву.

Как передает Report об этом сообщает Anadolu.

Их в аэропорту Внуково встретили официальные лица, а также посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

Сообщается, что Акар и Фидан прибыли в Москву для участия в заседании глав военных ведомств и разведок Турции, России, Сирии и Ирана. В обсуждениях примут участие министры обороны России, Сирии, Ирана - Сергей Шойгу, Али Махмуд Аббас, Мохаммад Реза Аштияни.