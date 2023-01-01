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Хулуси Акар: Греция продолжает свои провокационные действия

Хулуси Акар: Греция продолжает свои провокационные действия "В то время как мы протягиваем руку мира, Греция продолжает свои провокационные действия и заявления, усиливающие напряженность".
В регионе
1 января 2023 г. 16:32
Хулуси Акар: Греция продолжает свои провокационные действия

"В то время как мы протягиваем руку мира, Греция продолжает свои провокационные действия и заявления, усиливающие напряженность".

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Это делается для того, чтобы сбить с толку людей. Политика турецкого государства налицо. Греция вооружает острова в нарушение международных договоров. Мы до сих пор не допускали никаких провокаций, и не допустим", - сказал Акар.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года заявил, что Анкара не допустит расширения территориальных вод Греции в Эгейском море.

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Версия на английском языке Akar: 'Greece insists on continuing its provocative actions'
Версия на азербайджанском языке Akar: "Yunanıstan təxribatçı hərəkətlərini davam etdirməkdə israrlıdır"

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