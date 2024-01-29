Хулуси Акар: Для нас важны мир и стабильность на Южном Кавказе

Для Турции важны мир и стабильность на Южном Кавказе.

Для Турции важны мир и стабильность на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Азербайджане бывший министр национальной обороны Турции, председатель парламентской Комиссии по национальной обороне Хулуси Акар во время посещения Аллеи шехидов.

Он отметил, что некоторые хотят превратить Армению в прокси-государство.

"Если Армения пойдет по этому неверному пути, она снова столкнется с тяжелыми последствиями, как во Второй карабахской войне. Нужно этого не допустить. Для нас важны мир, стабильность и будущее Кавказа", - сказал Акар.

Он отметил, что Армения должна принять протянутую ей Азербайджаном руку мира: "В регион как можно скорее должны прийти мир и стабильность. Провокации, давление не приносят пользы Армении и региону".

Акар добавил, что Турция и Азербайджан продолжают сотрудничество: "Наше сотрудничество в сфере оборонной промышленности продолжается".