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Хулуси Акар: Для нас важны мир и стабильность на Южном Кавказе

Хулуси Акар: Для нас важны мир и стабильность на Южном Кавказе Для Турции важны мир и стабильность на Южном Кавказе.
В регионе
29 января 2024 г. 16:35
Хулуси Акар: Для нас важны мир и стабильность на Южном Кавказе

Для Турции важны мир и стабильность на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Азербайджане бывший министр национальной обороны Турции, председатель парламентской Комиссии по национальной обороне Хулуси Акар во время посещения Аллеи шехидов.

Он отметил, что некоторые хотят превратить Армению в прокси-государство.

"Если Армения пойдет по этому неверному пути, она снова столкнется с тяжелыми последствиями, как во Второй карабахской войне. Нужно этого не допустить. Для нас важны мир, стабильность и будущее Кавказа", - сказал Акар.

Он отметил, что Армения должна принять протянутую ей Азербайджаном руку мира: "В регион как можно скорее должны прийти мир и стабильность. Провокации, давление не приносят пользы Армении и региону".

Акар добавил, что Турция и Азербайджан продолжают сотрудничество: "Наше сотрудничество в сфере оборонной промышленности продолжается".

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Версия на английском языке Hulusi Akar: If Armenia takes wrong path, consequences will be severe
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Ermənistan səhv yola düşərsə, bunun nəticəsi ağır olacaq"

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