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Хулуси Акар: Будем производить также самолеты и танки

Хулуси Акар: Будем производить также самолеты и танки "Мы производим легкое вооружение, вертолеты, гаубицы, беспилотники и корабли в Турции. Затем экспортируем их в дружественные и братские страны.
В регионе
22 октября 2022 г. 05:06
Хулуси Акар: Будем производить также самолеты и танки

"Мы производим легкое вооружение, вертолеты, гаубицы, беспилотники и корабли в Турции. Затем экспортируем их в дружественные и братские страны".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава ведомства добавил, что Турция намерена развивать производство вооружений: "Будем производить также самолеты и танки. Для этого у нас есть сотрудники, инфраструктура и инженеры. С одной стороны, фонды, университеты, с другой - частные компании и общественность работают как единый кулак".

"Для безопасности и благополучия нашей страны мы должны удовлетворять требования наших вооруженных сил на местном и национальном уровне. Это не роскошь и не выбор, это необходимость", - отметил Акар.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Biz həm təyyarələr, həm də tanklar istehsal edəcəyik”

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