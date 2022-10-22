Хулуси Акар: Будем производить также самолеты и танки

"Мы производим легкое вооружение, вертолеты, гаубицы, беспилотники и корабли в Турции. Затем экспортируем их в дружественные и братские страны.

"Мы производим легкое вооружение, вертолеты, гаубицы, беспилотники и корабли в Турции. Затем экспортируем их в дружественные и братские страны".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава ведомства добавил, что Турция намерена развивать производство вооружений: "Будем производить также самолеты и танки. Для этого у нас есть сотрудники, инфраструктура и инженеры. С одной стороны, фонды, университеты, с другой - частные компании и общественность работают как единый кулак".

"Для безопасности и благополучия нашей страны мы должны удовлетворять требования наших вооруженных сил на местном и национальном уровне. Это не роскошь и не выбор, это необходимость", - отметил Акар.