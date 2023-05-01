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Хулуси Акар: Без участия Турции на Кавказе не могут протекать никакие процессы

Хулуси Акар: Без участия Турции на Кавказе не могут протекать никакие процессы Никакие процессы не могут протекать на Балканах, Кавказе, Среднем Востоке и в Черном море без участия Турции.
В регионе
1 мая 2023 г. 11:50
Хулуси Акар: Без участия Турции на Кавказе не могут протекать никакие процессы

Никакие процессы не могут протекать на Балканах, Кавказе, Среднем Востоке и в Черном море без участия Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Star, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал на встрече со школьниками в Кайсери.

Он отметил, что Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана придерживается конкретной позиции в системе международных отношений: "Наши успехи в сфере обороны, безопасности, дипломатии, и экономики позволяют нам придерживаться такой политики. Мы продолжим свою деятельность, чтобы добиться еще больших успехов".

Министр рассказал о проделанной в последнее время работе: "Некоторые критикуют десантный корабль TCG Anadolu, национальный автомобиль Togg. Это неверный подход. Мы продолжим нашу работу. Мы произвели вертолет ATAK-1 и приступили к работе над ATAK-3. Каждая новая версия лучше предыдущей. Мы должны производить собственное оружие и технологии".

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Версия на английском языке Hulusi Akar: No process can happen in Caucasus without Türkiye
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Türkiyə olmadan Qafqazda hansısa proses baş verə bilməz"

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