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Хулуси Акар: Американские F-16 не являются единственным вариантом для Анкары

Хулуси Акар: Американские F-16 не являются единственным вариантом для Анкары Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что возможный отказ США продать его стране истребители F-16 побудит Анкару к рассмотрению альтернативных вариантов.
В регионе
5 февраля 2023 г. 12:18
Хулуси Акар: Американские F-16 не являются единственным вариантом для Анкары

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что возможный отказ США продать его стране истребители F-16 побудит Анкару к рассмотрению альтернативных вариантов. По его словам, американские F-16 не являются для Турции единственным вариантом.

Об этом Report передает со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы ожидаем, что в США возобладает здравый смысл, и они примут решение исходя из всесторонней оценки проблемы. Наши коллеги из турецкого парламента ведут переговоры с представителями Конгресса США.

Наш девиз: "Сильная Турция, сильная армия, сильный блок НАТО". Мы также говорим, что F-16 не являются для нас единственным вариантом", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “ABŞ-ın “F-16”ları Ankaranın yeganə variantı deyil”

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