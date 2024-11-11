В ФСБ России сообщили о срыве операции по угону вертолета ВКС РФ украинской разведкой

ФСБ РФ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России.
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"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
"Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию, - отметили в ЦОС. - В ходе оперативной игры (оперативных мероприятий, создающих у противника уверенность в успешности своих действий - ред.) российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", - заявили в ФСБ.
Отметим, что в 2023 году ГУР МО Украины провело операцию по угону российского военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ. Пилотом российского борта был 28-летний капитан Максим Кузьминов. Позднее пилота нашли мертвым в Испании, куда он, по сообщениям, был переправлен украинской разведкой.