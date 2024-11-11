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В ФСБ России сообщили о срыве операции по угону вертолета ВКС РФ украинской разведкой

В ФСБ России сообщили о срыве операции по угону вертолета ВКС РФ украинской разведкой ФСБ РФ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России.
В регионе
11 ноября 2024 г. 08:57
В ФСБ России сообщили о срыве операции по угону вертолета ВКС РФ украинской разведкой

ФСБ РФ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию, - отметили в ЦОС. - В ходе оперативной игры (оперативных мероприятий, создающих у противника уверенность в успешности своих действий - ред.) российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", - заявили в ФСБ.

Отметим, что в 2023 году ГУР МО Украины провело операцию по угону российского военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ. Пилотом российского борта был 28-летний капитан Максим Кузьминов. Позднее пилота нашли мертвым в Испании, куда он, по сообщениям, был переправлен украинской разведкой.

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