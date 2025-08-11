AFAD продолжает фиксировать афтершоки в зоне землетрясения в Балыкесире

О нас

В регионе
11 августа 2025 г. 08:35
Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Турции (AFAD) продолжает фиксировать афтершоки после сильного землетрясения в Балыкесире.

Как передает Report со ссылкой на данные ведомства, за последние три часа было зарегистрировано около 45 толчков магнитудой от 1,5 до 4,4.

Самым мощный из афтершоков был зафиксирован в 04:55 по местному (05:55 по бакинскому времени) в районе Сындыргы Балыкесира. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, что поздно вечером в воскресенье в районе Сындыргы произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате природного явления погиб один, пострадали 29 человек, было разрушено около 10 зданий.

Версия на азербайджанском языке Türkiyədə daha bir neçə zəlzələ qeydə alınıb
Версия на английском языке AFAD continues to record aftershocks in Balikesir earthquake zone

