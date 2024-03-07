Хроника Западного Азербайджана: С какой целью армян из-за рубежа переселяли в Кешишкендский район?

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о Кешишкендском районе - исконной азербайджанской земле, ставшей жертвой армянской политики изменения топонимов.

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о Кешишкендском районе - исконной азербайджанской земле, ставшей жертвой армянской политики изменения топонимов.

В Как передает Report, в передаче под названием "Драма, учиненная дашнаками против азербайджанцев" говорится, что армяне, переселившись на Кавказ, стали искажать реальную историю местных народов, и их подобные повадки впоследствии легли в основу политики нынешней Армении.

Согласно информации, армянское население Кешишкендского района, расположенного в Даралаязском махале на территории нынешней Армении, было переселено царской Россией из Ирана и Турции в 1829-1830 годах.

"Проживавшие здесь азербайджанцы были насильственно изгнаны со своих исторических земель в 1897, 1922, 1926, 1931 и 1940 годах. Территория данного района подвергалась нападениям армянских дашнаков в 1905, 1916-1918 годах", - отмечается в материале.