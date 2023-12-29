Хроника Западного Азербайджана: Армяне принимают реальность возвращения азербайджанцев в Зангезур

В эфир вышел очередной аналитический сюжет в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

В эфир вышел очередной аналитический сюжет в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как передает Report, в сюжете под названием "Армяне принимают реальность возвращения азербайджанцев в Зангезур" говорится, что стремление Общины Западного Азербайджана вернуться на свои исторические земли, которое официальный Баку поддерживает в качестве стратегического плана, широко обсуждается в Армении.

Отмечается, что, согласно данным мониторинга армянских СМИ, армяне частично принимают реалию в связи с Западным Азербайджаном. Подчеркивается, что даже несогласные с этим осознают, что в перспективе данная цель будет реализована.