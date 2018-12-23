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    Рамзан Кадыров заявил, что не собирается оставаться главой Чечни

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Чеченский лидер Рамзан Кадыров в субботу, 22 декабря, заявил, что не собирается больше оставаться в должности руководителя субъекта Российской Федерации, сообщает Report со ссылкой на «Москва 24».

    «Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики», — заявил глава Чечни.

    Кадыров также добавил, что не рассчитывает на руководящую должность в российском государстве и не видит себя в роли главы федерального министерства.

    «Я не такого уровня человек», — заключил Кадыров.

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