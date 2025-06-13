Хильми Кодаз: Для здорового развития тюркских государств необходимо сплотиться

Для здорового развития тюркских государств необходимо сплотиться.

Для здорового развития тюркских государств необходимо сплотиться.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Евразийского онкологического общества Хильми Кодаз на Первом конгрессе онкологов стран-членов Организации тюркских государств в Баку.

Он отметил, что рак является одной из важнейших проблем здравоохранения.

Председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Ербол Бекмухаметов заявил, что проведение подобных мероприятий в тюркоязычных странах будет способствовать дальнейшему углублению отношений. По его словам, Казахстан также хочет стать принимающей страной данного конгресса в следующем году.

Представители Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и других стран также отметили значимость борьбы с онкологическими заболеваниями и роль данного конгресса в этом направлении.