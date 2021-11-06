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Хикмет Гаджиев: Захватническая политика Армении нанесла вред ей же самой

Хикмет Гаджиев: Захватническая политика Армении нанесла вред ей же самой Армении нужно понять, что для развития страны ей выгодно сотрудничать с соседними странами.
В регионе
6 ноября 2021 г. 11:42
Хикмет Гаджиев: Захватническая политика Армении нанесла вред ей же самой

Армении нужно понять, что для развития страны ей выгодно сотрудничать с соседними странами.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на панельном заседании "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

"Теперь ситуация на Кавказе изменилась. Захватническая политика Армении нанесла вред ей же самой. Ереван должен поменять свою стратегию. В Армении должны понять, что им нужно сотрудничать и дружить с соседними странами, ведь это поможет развитию страны", - заявил Х.Гаджиев.

По его словам, восстановление коммуникаций в регионе и открытие Зангезурского коридора даст Армении доступ к региональным проектам и послужит развитию торговли.

"Важно, чтобы Азербайджан получил ответ на свои предложения о мире", - добавил Х.Гаджиев, напомнив, что одной из наиболее важных проблем для Азербайджана является вопрос разминирования освобожденных территорий, однако Армения по-прежнему отказывается выдавать все карты минных полей.

"Изначально они отрицали наличие данных карт, но потом предоставили нам некоторые", - добавил помощник президента.

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Версия на английском языке Hajiyev: Armenia suffered from own aggressive policy

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