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Хикмет Гаджиев поделился фотографиями медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в Лачыне

Хикмет Гаджиев поделился фотографиями медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в Лачыне Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в социальной сети снимками останками медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в освобожденном от оккупации Лачынском
В регионе
21 октября 2023 г. 21:40
Хикмет Гаджиев поделился фотографиями медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в Лачыне

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в социальной сети снимками медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Говорящие Картинки! Останки медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана. Этикетки на минах, собранных с места взрыва, показывают, что они были произведены в 2021 году в Армении. Армения заложила миллионы мин на ранее оккупированных землях Азербайджана, и эти мины продолжают угрожать жизни гражданского населения и диких животных", - подчеркнул Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev mina partlayışı nəticəsində ölən ayı balasının görüntülərini paylaşıb

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