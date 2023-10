Хикмет Гаджиев поделился фотографиями медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в Лачыне

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в социальной сети снимками медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Говорящие Картинки! Останки медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана. Этикетки на минах, собранных с места взрыва, показывают, что они были произведены в 2021 году в Армении. Армения заложила миллионы мин на ранее оккупированных землях Азербайджана, и эти мины продолжают угрожать жизни гражданского населения и диких животных", - подчеркнул Гаджиев.