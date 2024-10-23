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Хикмет Гаджиев ответил на необоснованные обвинения еврокомиссара Николаса Шмита

Хикмет Гаджиев ответил на необоснованные обвинения еврокомиссара Николаса Шмита Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на необоснованные обвинения и абсурдные призывы еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмита, озвуче
В регионе
23 октября 2024 г. 19:40
Хикмет Гаджиев ответил на необоснованные обвинения еврокомиссара Николаса Шмита

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на необоснованные обвинения и абсурдные призывы еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмита, озвученные им во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге.

Как передает Report, об этом он заявил POLITICO.

"Некоторые из обсуждений в Европейском парламенте напоминают нам театр абсурда или цирк. Мир увидел постыдную коррупционную практику в этом учреждении. Многие из тех, кто громко выступает против Азербайджана, проплачиваются армянским лобби и являются частью PR-кампании правительства Армении" - заявил Гаджиев.

"Я бы также посоветовал еврокомиссару по правам человека серьезно заняться растущими проблемами с правами человека в Европейском союзе, вместо того чтобы читать нотации другим. Призывы к освобождению армянских военных преступников, убивших невинных азербайджанских мирных жителей, равносильны освобождению нацистских военных преступников", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Avropa komissarının əsassız ittihamlarına cavab verib

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