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Хиджран Гусейнова: Президентские выборы в России проходят в условиях демократии

Хиджран Гусейнова: Президентские выборы в России проходят в условиях демократии Выборы в России организованы на высоком уровне, они проходят в условиях демократии.
В регионе
16 марта 2024 г. 16:45
Хиджран Гусейнова: Президентские выборы в России проходят в условиях демократии

Выборы в России организованы на высоком уровне, они проходят в условиях демократии.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Она коснулась и некоторых нововведений: "В России еще во время пандемии был создан электронный формат. Учитывая эффективность этого формата, он применяется также на нынешних выборах и дает хорошие результаты".

Х.Гусейнова положительно оценила избирательный процесс: "Мы побывали на нескольких избирательных участках. Явка высокая, никакого давления нет. Оппозиция создала проблемы на нескольких избирательных участках, однако они были решены".

По ее словам, представители многих стран наблюдают за выборами в РФ, азербайджанской делегации уделяется особое внимание.

18 марта запланирована встреча азербайджанской делегации с председателями комитетов Государственной Думы РФ.

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Версия на азербайджанском языке Hicran Hüseynova: Rusiyadakı prezident seçkiləri çox demokratik formada keçir

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