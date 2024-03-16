Хиджран Гусейнова: Президентские выборы в России проходят в условиях демократии

Выборы в России организованы на высоком уровне, они проходят в условиях демократии.

Выборы в России организованы на высоком уровне, они проходят в условиях демократии.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Она коснулась и некоторых нововведений: "В России еще во время пандемии был создан электронный формат. Учитывая эффективность этого формата, он применяется также на нынешних выборах и дает хорошие результаты".

Х.Гусейнова положительно оценила избирательный процесс: "Мы побывали на нескольких избирательных участках. Явка высокая, никакого давления нет. Оппозиция создала проблемы на нескольких избирательных участках, однако они были решены".

По ее словам, представители многих стран наблюдают за выборами в РФ, азербайджанской делегации уделяется особое внимание.

18 марта запланирована встреча азербайджанской делегации с председателями комитетов Государственной Думы РФ.