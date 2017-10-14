Хасан Роухани обвинил США во всех региональных кризисах

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Иранский лидер Хасан Роухани полагает, что США стоят за всеми региональными конфликтами и кризисами.

Как передает Report, в своем выступлении для местных СМИ президент Ирана обратил внимание на роль спецслужб США, когда в 1950-х годах в республике произошел переворот.

Кроме того, он раскритиковал американское вмешательство в конфликты во Вьетнаме, Афганистане и Ираке и отдельно отметил инцидент 1988 года. В этот год иранский авиалайнер был сбит ракетой, выпущенной с корабля ВМС США.