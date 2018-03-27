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    Хасан Роухани обозначил вопросы, которых коснется во время визита в Азербайджан

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ "В ходе моих визитов в Туркменистан и Азербайджан я обсужу двусторонние связи, региональные, международные вопросы и расширение экономического и культурного сотрудничества".

    Как сообщает Report со ссылкой на İRİB, об этом на прошедшем 27 марта брифинге в Тегеранском аэропорту до начала визита в Туркменистан и Азербайджан заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани.

    Президент Ирана отметил, что визит реализуется на основе личных приглашений президентов Туркменистана и Азербайджана.

    "Одна из основных целей правительства Ирана связана с построением тесных связей с соседними странами. Вопрос транзита и интеграции южных иранских вод в Центральную Азию и Кавказ является одним из наиболее важных вопросов, постоянно находящихся в центре внимания. Туркменистан и Азербайджан являются странами, соединяющими Иран с Центральной Азией и Кавказом", - отметил Роухани.

    По словам Х.Роухани, совместный проект Ирана и Азербайджана по соединению железной дороги Решт с линией железных дорог в Астаринском районе Азербайджана, также соединит Иран с Кавказом, Россией и Европой.

    Президент Ирана отметил, что в ходе визита между Азербайджаном и Ираном будут подписаны соглашения о совместной эксплуатации нефтегазовых месторождений в Каспийском море и железной дороге Решт-Астара.

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