Хасан Роухани: Иран готов возобновить промышленное обогащение урана без ограничений

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Иран готов возобновить промышленное обогащение урана без ограничений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник в телеобращении к нации президент Ирана Хасан Роухани.

"В будущем, если потребуется, мы будем осуществлять промышленное обогащение без каких-либо ограничений", - сказал он.

"Я дал указания организации по атомной энергии республики быть готовой начать обогащение без каких-либо ограничений, но мы будем проявлять терпение в течение нескольких недель, пока будут проводиться консультации, - подчеркнул президент. - И если наши интересы не будут гарантированы, то тогда у нас будет одна четкая дорога".

Роухани также сообщил, что МИД поручено продолжить консультации в ближайшие недели с РФ, КНР и европейскими государствами в связи с объявлением Вашингтоном о выходе из ядерной сделки. "Если мы придем к результатам, то ядерная сделка останется в силе вопреки желанию США, в противном случае мы будем вынуждены объявить о новых решениях", - сказал президент ИРИ.

Глава иранского государства также назвал Соединенные Штаты проблемным партнером и страной, которая не соблюдает своих обязательств.

"Ядерная сделка - международный договор, и США не должны были выходить из него. Этим выходом США показали, что они не соблюдают обязательства по международным соглашениям", - добавил Роухани.

Президент заявил, что Тегеаран продолжит работу по атомной сделке со своими союзниками без участия Вашингтона.

По его словам, МИД Ирана проведет консультации с Россией, КНР и европейскими государствами.