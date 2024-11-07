Харрис назвала признание итогов выборов фундаментальным принципом демократии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение на выборах и сообщила, что поздравила своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа, пообещав мирную передачу власти.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение на выборах и сообщила, что поздравила своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа, пообещав мирную передачу власти.

Как сообщает Report , об этом политик заявила в своем первом выступлении после объявления результатов выборов.

Харрис поблагодарила Джозефа Байдена, команду и своих избирателей. Она добавила, что результаты выборов не соответствовали ее ожиданиям.

"Мы должны признать результаты этих выборов. Сегодня я сначала поговорила с Трампом и поздравила его с победой. Я сказала, что мы поможем ему и его команде в передаче власти, и мы осуществим эту передачу мирным путем", - подчеркнула вице-президент страны.

По ее словам, "фундаментальный принцип демократии - это признание результатов выборов": "Это то, что отличает демократию от тирании".

Харрис подчеркнула, что продолжит борьбу "за свободу, возможности, честность и достоинство".