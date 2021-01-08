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Хаменеи запретил ввозить вакцины от COVID-19 из Великобритании и США

Хаменеи запретил ввозить вакцины от COVID-19 из Великобритании и США Иран в настоящий момент занимается разработкой собственных вакцин от COVID-19
В регионе
8 января 2021 г. 13:43
Хаменеи запретил ввозить вакцины от COVID-19 из Великобритании и США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и США. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в своем выступлении.

"Второй момент, связанный с коронавирусом. Импорт британских и американских вакцин – запрещен. Если бы американцам удалось создать вакцину, не было бы такой позорной ситуации с коронавирусом", - сказал он в ходе телевыступления.

Он отметил, что та же ситуация с Великобританией, сославшись на высокую статистику смертности от COVID-19. "К ним нет доверия. В некоторых случаях они хотят испытать вакцину на других, посмотреть, действует она или нет", - добавил Хаменеи, отметив, что также без оптимизма смотрит и на Францию.

При этом, по словам верховного лидера Ирана, если в других странах будет вакцина, которой можно доверять, то проблем с ее приобретением нет.

Иран в настоящий момент занимается разработкой собственных вакцин от COVID-19. Как отмечал в комментарии РИА Новости глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной, еще две-три планируется создать к лету. Он отмечал, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.

Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам.

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Версия на английском языке Khamenei bans imports of U.S., British Covid vaccines

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