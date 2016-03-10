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    Хаменеи: Визиты делегаций из Европы не принесли пользы экономике Ирана

    Мы надеемся на реальное улучшение, обещания на бумаге бессмысленны

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил европейцев в том, что они не умеют держать слово, и заявил, что не заметил пользы от визитов делегаций из Европы в его страну, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    "Мы не увидели ничего конкретного от этих делегаций, приезжавших в Иран. Мы надеемся на реальное улучшение, обещания на бумаге бессмысленны", - заявил Хаменеи, выступая перед Советом экспертов.

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