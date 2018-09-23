Хаменеи рассказал, кто стоит за терактом в Иране

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утверждает, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Хаменеи.

"Жестокая и печальная трагедия, в которой погибли наши дорогие граждане в Ахвазе, осуществленная наемными террористами, вновь продемонстрировала злодеяния врагов иранской нации. Эти преступления являются заговором государств-марионеток США в регионе, целью которых является создание небезопасной ситуации в нашей любимой стране", — говорится в заявлении Хаменеи.

Хаменеи также выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что поручил разведывательным управлениям как можно скорее найти преступников и передать их суду.