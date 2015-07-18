 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Хаменеи: Политика Ирана и США по Ближнему Востоку прямо противоположны

    Тегеран не собирается вести диалог с США по международным вопросам

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Тегеран не собирается вести диалог с США по международным вопросам, а переговоры по иранскому атому были "исключением". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с речью в честь окончания месяца Рамазан. 

    Верховный лидер Ирана отметил несовпадение позиций Тегерана и Вашингтона в отношении Ближнего Востока: "Политика США в регионе  прямо противоположна политике Ирана".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi