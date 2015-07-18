Хаменеи: Политика Ирана и США по Ближнему Востоку прямо противоположны

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Тегеран не собирается вести диалог с США по международным вопросам, а переговоры по иранскому атому были "исключением".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с речью в честь окончания месяца Рамазан.

Верховный лидер Ирана отметил несовпадение позиций Тегерана и Вашингтона в отношении Ближнего Востока: "Политика США в регионе прямо противоположна политике Ирана".