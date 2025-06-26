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Хаменеи: Иран предпримет аналогичный шаг в случае повторения ударов США

Хаменеи: Иран предпримет аналогичный шаг в случае повторения ударов США Иран не исключает повторения ударов по военным базам США в случае новых атак с американской стороны.
В регионе
26 июня 2025 г. 15:17
Хаменеи: Иран предпримет аналогичный шаг в случае повторения ударов США

Иран не исключает повторения ударов по военным базам США в случае новых атак с американской стороны.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Он отметил, что Иран имеет доступ к важным американским центрам в регионе и в случае повторения инцидентов с ударами, может предпринять против них соответствующие действия. В качестве примера Хаменеи привел атаку со стороны Ирана на одну из важных американских военных баз в регионе - Аль-Удейд (Катар), тем самым нанеся значительный ущерб. Хотя, по словам Хаманеи, "американцы преуменьшают ущерб на эту базу".

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Версия на азербайджанском языке İranın ali lideri ABŞ-ni hədələyib

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