Хаменеи: Иран предпримет аналогичный шаг в случае повторения ударов США

Иран не исключает повторения ударов по военным базам США в случае новых атак с американской стороны.

Иран не исключает повторения ударов по военным базам США в случае новых атак с американской стороны.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Он отметил, что Иран имеет доступ к важным американским центрам в регионе и в случае повторения инцидентов с ударами, может предпринять против них соответствующие действия. В качестве примера Хаменеи привел атаку со стороны Ирана на одну из важных американских военных баз в регионе - Аль-Удейд (Катар), тем самым нанеся значительный ущерб. Хотя, по словам Хаманеи, "американцы преуменьшают ущерб на эту базу".