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Хаменеи: Иран не оставит без ответа задержание своего танкера в Гибралтаре

Хаменеи: Иран не оставит без ответа задержание своего танкера
​Иран не оставит без ответа задержание нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре

Иран не оставит без ответа задержание нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Злобное британское правительство совершило пиратство и атаковало наш корабль; они совершили преступление и узаконили его. Исламская республика и благочестивые члены иранского истеблишмента не оставят подобные гнусные действия без ответа", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter А.Хаменеи.

Напомним, что в начале июля властями Гибралтара был задержан иранский танкер Grace 1, который перевозил сырую нефть в Сирию.

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