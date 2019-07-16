Хаменеи: Иран не оставит без ответа задержание своего танкера в Гибралтаре

Иран не оставит без ответа задержание нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Злобное британское правительство совершило пиратство и атаковало наш корабль; они совершили преступление и узаконили его. Исламская республика и благочестивые члены иранского истеблишмента не оставят подобные гнусные действия без ответа", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter А.Хаменеи.

Напомним, что в начале июля властями Гибралтара был задержан иранский танкер Grace 1, который перевозил сырую нефть в Сирию.