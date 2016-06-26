Хаменеи: группировка ИГИЛ была создана для уничтожения Ирана

Баку. 26 Июнь. REPORT.AZ/ Главной целью тех, кто создавал террористическую группировку ИГИЛ, было уничтожение Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в субботу иранский руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи.

"Террористическая группировка ДАИШ создавалась для выполнения главной задачи: покорения и уничтожения Ирана. Ирак и Шам (историческое название Сирии) были лишь подготовительными этапами для достижения этой цели. Но в этой войне враги Ирана проиграют, поскольку они недооценивают той мощи, которой обладает Исламская Республика. Она поставит на колени тех, кто стремится поставить на колени ее", - подчеркнул Хаменеи на состоявшейся в Тегеране церемонии памяти жертв событий 7-го тира.

28 июня 1981 года (7-го тира по иранскому календарю) в штаб-квартире правящей в то время в Иране Исламской республиканской партии (ИРП) прогремел мощный взрыв. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская Организация моджахедов иранского народа (ОМИН). Жертвами акции террористов стали свыше 70 иранских политиков, включая генсека ИРП, руководителя иранской судебной власти аятоллу Мохаммада Бехешти. Эта и ряд других террористических атак ОМИН, совершенных в конце прошлого века, дают иранским официальным лицам основания утверждать, что звучащие на Западе обвинения Ирана в поддержке международного терроризма безосновательны, поскольку Исламская Республика сама является жертвой террора.