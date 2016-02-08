Хаменеи: Европа зависима от Соединенных Штатов в настоящее время

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Европейские страны не имеют собственной воли и находятся под давлением Соединенных Штатов".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такую точку зрения высказал руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

"В отличие от прошлого времени, европейские страны не имеют собственной воли и находятся под давлением США", - приводит слова иранского лидера телеканал Press TV. "Это надо признать и исправить", - добавил аятолла Хаменеи.

Алексис Ципрас находится в Иране с двухдневным визитом. Накануне он посетил Исфахан. А 8 февраля провел переговоры с президентом ИРИ Хасаном Рухани и вице-президентом Эсхаком Джахангири. По итогам встреч был подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве в различных областях экономики, науки и технологий, а также туристического и культурного обмена.