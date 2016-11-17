Хаменеи: для Ирана не имеет никакого значения, кто избран президентом в США

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Для Ирана это не имеет никакого значения, кто избран президентом в Соединенных Штатах.

Как передает Report, об этом заявил верховный духовный лидер страны аятолла Хаменеи, в среду, отметив, что Иран готов к любому "вероятному инциденту".

"В отличие от некоторых людей в мире, которые либо оплакивали или праздновали по поводу результатов американских выборов, мы ни оплакиваем и ни празднуем, потому что эти результаты не имеют никакого значения для нас, и у нас нет никаких забот по этому поводу, но по милости Божией, мы готовы встретить любые возможные происшествия", - заявил аятолла.

Замечания Хаменеи последовали в ответ на то, что избранный президент США Дональд Трамп, во время своей президентской кампании, делал заявления о необходимости пересмотра ядерного соглашения с Ираном.