 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Хаменеи: для Ирана не имеет никакого значения, кто избран президентом в США

    Аятолла сделал заявление относительно избрания Трампа

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Для Ирана это не имеет никакого значения, кто избран президентом в Соединенных Штатах.

    Как передает Report, об этом заявил верховный духовный лидер страны аятолла Хаменеи, в среду, отметив, что Иран готов к любому "вероятному инциденту".

    "В отличие от некоторых людей в мире, которые либо оплакивали или праздновали по поводу результатов американских выборов, мы ни оплакиваем и ни празднуем, потому что эти результаты не имеют никакого значения для нас, и у нас нет никаких забот по этому поводу, но по милости Божией, мы готовы встретить любые возможные происшествия", - заявил аятолла.

    Замечания Хаменеи последовали в ответ на то, что избранный президент США Дональд Трамп, во время своей президентской кампании, делал заявления о необходимости пересмотра ядерного соглашения с Ираном.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi