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Халук Байрактар: Участие Азербайджана в фестивале "Технофест" имеет особое значение

Халук Байрактар: Участие Азербайджана в фестивале "Технофест" имеет особое значение "В этом году на "Технофест" подали заявки более 200 000 участников в 36 различных номинациях. Действительно, Технофест - это крупнейший в мире фестиваль технологий, военной и гражданской авиации. Наша цель - чтобы наша молодежь продолжала свою научную дея
В регионе
21 сентября 2021 г. 04:15
Халук Байрактар: Участие Азербайджана в фестивале Технофест имеет особое значение
Халук Байрактар

"В этом году на "Технофест" подали заявки более 200 000 участников в 36 различных номинациях. Действительно, "Технофест" - это крупнейший в мире фестиваль технологий, военной и гражданской авиации. Наша цель - чтобы наша молодежь продолжала свою научную деятельность, веря в силу национальных технологий".

Об этом турецкому бюро Report сказал генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

Отметив, что к "Технофесту" обратились из 110 стран, Х.Байрактар ​​подчеркнул, что участие Азербайджана в фестивале особенно важно. "Азербайджан является не только братской страной, но и нашим международным партнером", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Haluk Bayraktar: “Azərbaycanın “Texnofest” festivalında iştirakı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”

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