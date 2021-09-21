Халук Байрактар: Участие Азербайджана в фестивале "Технофест" имеет особое значение

"В этом году на "Технофест" подали заявки более 200 000 участников в 36 различных номинациях. Действительно, Технофест - это крупнейший в мире фестиваль технологий, военной и гражданской авиации. Наша цель - чтобы наша молодежь продолжала свою научную дея

"В этом году на "Технофест" подали заявки более 200 000 участников в 36 различных номинациях. Действительно, "Технофест" - это крупнейший в мире фестиваль технологий, военной и гражданской авиации. Наша цель - чтобы наша молодежь продолжала свою научную деятельность, веря в силу национальных технологий".

Об этом турецкому бюро Report сказал генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

Отметив, что к "Технофесту" обратились из 110 стран, Х.Байрактар ​​подчеркнул, что участие Азербайджана в фестивале особенно важно. "Азербайджан является не только братской страной, но и нашим международным партнером", - добавил он.