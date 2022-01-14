Хакеры заблокировали работу сайтов правительства Украины, МЧС и МИД

В Украине в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.

В Украине в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, официальная информация появилась в фейсбуке Министерства образования и науки.

"В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает", - указано в сообщении.

Не работают также сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров.

На стартовой странице МИД размещено объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной (...). Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".