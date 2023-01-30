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Хакеры "слили" базу данных крупнейшего мобильного оператора Ирана

Хакеры "слили" базу данных крупнейшего мобильного оператора Ирана Хакеры из украинской группы HackYourMom "слили" в интернет базу данных крупнейшего мобильного оператора Ирана - IranCell.
В регионе
30 января 2023 г. 08:24
Хакеры слили базу данных крупнейшего мобильного оператора Ирана

Хакеры из украинской группы HackYourMom "слили" в интернет базу данных крупнейшего мобильного оператора Ирана - IranCell.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Никиты Кныша, представителя группы HackYourMom.

Он добавил, что данные собираются, в том числе, для уничтожения военных целей в Иране из-за поставки им оружия России.

"Не мы это начали, не нужно было давать оружие для уничтожения украинцев", - написал Кныш в своем посте.

И подчеркнул, что, по его мнению, иранские военные объекты и объекты критической инфраструктуры - легитимная цель для украинских хакеров из-за поставок уничтожающего украинцев оружия.

"Если честно, то "слили" не только крупнейшего сотового оператора, а почти весь технологический сектор. Как и в РФ. Потому что киберджихад - он такой", - заметил Кныш.

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Версия на английском языке Hackers leak database of Iran's largest mobile operator
Версия на азербайджанском языке Hakerlər İranın ən böyük mobil operatorunun məlumat bazası barədə məlumatları yayıblar

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