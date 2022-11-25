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Хакан Явуз: Армения сможет извлечь пользу, присоединившись к региональным проектам

Хакан Явуз: Армения сможет извлечь пользу, присоединившись к региональным проектам Армения сможет извлечь пользу, присоединившись к региональным проектам. Если Армения этого не сделает, Турция, Азербайджан и Грузия продолжат развивать их совместно.
В регионе
25 ноября 2022 г. 16:27
Хакан Явуз: Армения сможет извлечь пользу, присоединившись к региональным проектам

Армения сможет извлечь пользу, присоединившись к региональным проектам. Если Армения этого не сделает, Турция, Азербайджан и Грузия продолжат развивать их совместно.

Как сообщает Report, об этом профессор кафедры политических наук университета Юта Хакан Явуз заявил журналистам.

По его словам, для этого прежде всего необходимо, чтобы Ереван завершил процесс нормализации отношений с Баку.

Хакан Явуз отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе недавних встреч в Европе требовал на них присутствия президента Франции Эмманюэля Макрона. "Пашинян напоминает маленького ребенка, которому вечно нужен родитель рядом", заявил профессор, отметив, что Россия и Франция покровительствуют Армении.

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