Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

Как передает Report , об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Турции в социальной сети "X".

Сегодня делегация Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств побывала в Лондоне для реализации международной инициативы по прекращению войны и обеспечению прочного мира в секторе Газа. В рамках визита Хакан Фидан вместе с коллегами встретился с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.