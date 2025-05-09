Хакан Фидан: Война на Ближнем Востоке может перерасти в более масштабный конфликт

Война на Ближнем Востоке может перерасти в более масштабный конфликт.

Война на Ближнем Востоке может перерасти в более масштабный конфликт.

Как передаёт Report , об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу 24 Tv.

По его словам, вопрос снижения напряженности в регионе подробно обсуждался в ходе телефонного разговора, который несколько дней назад состоялся между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим президентом США Дональдом Трампом: "Число погибших в Газе от голода и болезней продолжает расти".

Фидан отметил, что многие мировые лидеры просят Эрдогана использовать своё влияние на Трампа, чтобы привлечь больше внимания к ситуации на Ближнем Востоке:

"Мы стоим перед серьёзной гуманитарной катастрофой. Это не тот вопрос, к которому можно относиться равнодушно. Если проявим безразличие, нас может ждать ещё более опасная эскалация".