Хакан Фидан: В 2025 году продолжим диалог с Россией и Украиной по прекращению войны

Турции сохраняет решимость продолжать регулярный диалог с Россией и Украиной по теме урегулирования конфликта и будет работать в этом направлении в 2025 году.

Турции сохраняет решимость продолжать регулярный диалог с Россией и Украиной по теме урегулирования конфликта и будет работать в этом направлении в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Хакан Фидан на заседании парламентской плановой и бюджетной комиссии.

Фидан отметил, что конфликт в Украине "напрямую затрагивает Турцию".

"Мы поддерживаем все мирные инициативы по прекращению войны между Россией и Украиной, заявили о необходимости достижения постоянного решения с участием обеих сторон... "Мы продолжали прилагать усилия по нивелированию региональных и глобальных последствий войны и устранению рисков для нашей страны в 2024 году. Благодаря Черноморской зерновой инициативе, которая предотвратила глобальный продовольственный кризис, мы помогли доставить в мир около 33 млн тонн зерновых", - отметил он.

Он подчеркнул, что в 2025 году Турция продолжит поддерживать усилия по установлению стабильности и мира на Ближнем Востоке, между Россией и Украиной и в Африке.