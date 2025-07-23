Хакан Фидан: Турция продолжит миссию посредника в урегулировании российско-украинского конфликта

Турция продолжит миссию посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.

Турция продолжит выполнение миссии посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на открытии третьего раунда переговоров между РФ и Украиной в стамбульском дворце Чираган.

"Как посредники мы продолжим выполнять свою миссию. Этот процесс обретает смысл только при условии достижения позитивного прогресса, основанного на достигнутых результатах с каждым новым шагом", - сказал Фидан.

Он добавил, что Турция с самого начала российско-украинского конфликта прилагает усилия по его урегулированию. "Мы добились значительных результатов в ходе двух раундов переговоров. Мы рады, что результаты обменов пленными, достигнутых к настоящему времени, получили высокую оценку международного сообщества. Мы считаем обмен меморандумами, отражающими позиции сторон по вопросам прекращения огня и мира, в ходе второго раунда переговоров важным событием", - сказал турецкий министр.