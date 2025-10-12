Хакан Фидан: Турция продолжает сотрудничество с Сирией во всех сферах и на всех уровнях

Турция продолжает сотрудничество с Сирией во всех сферах и на всех уровнях.

Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в социальной сети X.

Он отметил важность укрепления тесной координации и сотрудничества для сохранения и дальнейшего развития достижений Сирии, подчеркнув, что состоявшаяся в Анкаре встреча с сирийской делегацией позволила всесторонне обсудить стратегические аспекты отношений между двумя странами.

"Мы рассмотрели совместные шаги, которые могут быть предприняты для сохранения территориальной целостности и обеспечения полной безопасности Сирии. Наши конкретные планы были подробно и всесторонне оценены", - заявил глава МИД.

Напомним, 12 октября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын встретились с сирийской делегацией, в состав которой вошли министр иностранных дел Асад Хасан Шейбани, министр обороны Мурхеф Абу Касра и глава разведслужбы Аль-Саламе.