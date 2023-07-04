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Хакан Фидан: Турция призывает Израиль прекратить атаки на палестинцев

Хакан Фидан: Турция призывает Израиль прекратить атаки на палестинцев Турция призывает Израиль незамедлительно прекратить давление на палестинцев, в том числе, посредством атак еврейских поселенцев.
В регионе
4 июля 2023 г. 13:54
Хакан Фидан: Турция призывает Израиль прекратить атаки на палестинцев

Турция призывает Израиль незамедлительно прекратить давление на палестинцев, в том числе, посредством атак еврейских поселенцев.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади во вторник в Анкаре.

Глава турецкой дипломатии прокомментировал новый виток напряженности на Ближнем Востоке, связанный с действиями израильских военных в городе Дженин.

"Мы решительно осуждаем действия Израиля в отношении мирных палестинцев, что нашло отражение и во вчерашнем заявлении МИД Турции", - отметил министр.

По словам Фидана, Турция и Иордания продолжат совместные шаги по восстановлению стабильности в регионе.

Он отметил недопустимость любых форм ксенофобии и ненависти на религиозной почве.

"Решительно осуждаем провокацию с сожжением Корана в Стокгольме и считаем неприемлемым санкционирование этой антиисламской выходки вопреки всем предупреждениям Турции", - сказал турецкий министр.

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