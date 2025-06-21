Хакан Фидан: Турция предпринимает необходимые шаги для раскрытия потенциала ОИС

Турция предпринимает необходимые шаги для раскрытия потенциала Организации исламского сотрудничества (ОИС) и будет продолжать это делать.

Турция предпринимает необходимые шаги для раскрытия потенциала Организации исламского сотрудничества (ОИС) и будет продолжать это делать.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле.

Он отметил, что ведется работа по усилению позиций стран-членов.

Министр также коснулся атаки Израиля на Иран, подчеркнув, что осуждает это обострение: "Задача международного права должна заключаться в предотвращении напряженности. Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана предпринимает усилия по снижению напряженности".