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Хакан Фидан: Турция повысит эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс

Хакан Фидан: Турция повысит эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс за счет расширения сотрудничества.
В регионе
27 июня 2025 г. 22:31
Хакан Фидан: Турция повысит эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс

Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс за счет расширения сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN Türk, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на форуме "Глобальные транспортные коридоры", организованном в Стамбульском Конгресс-центре.

По его словам, в условиях российско-украинской войны и растущих геополитических рисков значение Среднего коридора еще больше возросло.

"Средний коридор создает возможности для экономического развития и диверсификации торговли. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важной составляющей данного этого маршрута", - заявил Фидан.

Дипломат добавил, что трансформация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в важный компонент Среднего коридора является результатом образцового трехстороннего сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Грузией.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Bakı-Tbilisi-Qars layihəsində əməkdaşlıqla səmərəliliyi artıracağıq

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