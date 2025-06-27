Хакан Фидан: Турция повысит эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс

Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс за счет расширения сотрудничества.
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По его словам, в условиях российско-украинской войны и растущих геополитических рисков значение Среднего коридора еще больше возросло.
"Средний коридор создает возможности для экономического развития и диверсификации торговли. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важной составляющей данного этого маршрута", - заявил Фидан.
Дипломат добавил, что трансформация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в важный компонент Среднего коридора является результатом образцового трехстороннего сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Грузией.