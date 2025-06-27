Хакан Фидан: Турция повысит эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс

Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс за счет расширения сотрудничества.

Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс за счет расширения сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN Türk, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на форуме "Глобальные транспортные коридоры", организованном в Стамбульском Конгресс-центре.

По его словам, в условиях российско-украинской войны и растущих геополитических рисков значение Среднего коридора еще больше возросло.

"Средний коридор создает возможности для экономического развития и диверсификации торговли. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важной составляющей данного этого маршрута", - заявил Фидан.

Дипломат добавил, что трансформация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в важный компонент Среднего коридора является результатом образцового трехстороннего сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Грузией.