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Хакан Фидан: Турция поддерживает мирные инициативы президента Азербайджана

Хакан Фидан: Турция поддерживает мирные инициативы президента Азербайджана Турция поддерживает решительные шаги президента Азербайджана Ильхама Алиева, нацеленные на достижение мира в регионе.
В регионе
10 января 2025 г. 13:27
Хакан Фидан: Турция поддерживает мирные инициативы президента Азербайджана

Турция поддерживает решительные шаги президента Азербайджана Ильхама Алиева, нацеленные на достижение мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге для представителей местных и международных медиа.

По его словам, премьер Армении Никол Пашинян также предпринимает определенные шаги в этом направлении.

"Есть всего несколько несогласованных пунктов в мирном соглашении, которое обсуждают Азербайджан и Армения. Необходимо завершить их согласование и подписать договор. Надеемся, что в 2025 году будет достигнут прочный мир, регион будет процветать", - сказал он.

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Версия на английском языке Türkiye supports Ilham Aliyev's decisive steps towards peace in region, says FM
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Türkiyə İlham Əliyevin bölgədə sülh istiqamətində qərarlı addımlarını dəstəkləyir

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