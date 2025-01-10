Хакан Фидан: Турция поддерживает мирные инициативы президента Азербайджана

Турция поддерживает решительные шаги президента Азербайджана Ильхама Алиева, нацеленные на достижение мира в регионе.

Турция поддерживает решительные шаги президента Азербайджана Ильхама Алиева, нацеленные на достижение мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге для представителей местных и международных медиа.

По его словам, премьер Армении Никол Пашинян также предпринимает определенные шаги в этом направлении.

"Есть всего несколько несогласованных пунктов в мирном соглашении, которое обсуждают Азербайджан и Армения. Необходимо завершить их согласование и подписать договор. Надеемся, что в 2025 году будет достигнут прочный мир, регион будет процветать", - сказал он.