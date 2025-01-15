Хакан Фидан: Турция поддерживает прекращение огня в Газе

Турция поддерживает договоренности о прекращении огня в секторе Газа, хотя пока не располагает официальной информацией на этот счет.

Турция поддерживает договоренности о прекращении огня в секторе Газа, хотя пока не располагает официальной информацией на этот счет.

Как передает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров в Анкаре с делегацией новой администрации Сирии во главе с министром иностранных дел в переходном правительстве Асаадом Хасаном аш-Шибани.

"Мы рассчитываем в ближайшие часы получить официальные сообщения на этот счет. Как Турция, мы поддерживаем любые шаги в этом направлении, это важно для обеспечения региональной стабильности", - сказал турецкий министр.

Фидан добавил, что Анкара продолжит усилия по урегулированию палестинского вопроса на двухгосударственной основе с созданием Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.