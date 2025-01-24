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Хакан Фидан: Турция ожидает отмены ограничительных мер со стороны ЕС

Хакан Фидан: Турция ожидает отмены ограничительных мер со стороны ЕС Развитие отношений между Турцией и ЕС по принципу беспристрастности и взаимного уважения отвечает интересам обеих сторон.
В регионе
24 января 2025 г. 16:31
Хакан Фидан: Турция ожидает отмены ограничительных мер со стороны ЕС

Развитие отношений между Турцией и ЕС по принципу беспристрастности и взаимного уважения отвечает интересам обеих сторон.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Анкаре.

Политик отметил, что последние события в мире и регионе еще раз показали важность сотрудничества между Турцией и Европейским Союзом.

"Мы расцениваем некоторые решения, принятые в Совете ЕС в декабре 2024 года, как прогресс, и обсуждаем с ЕС возобновление экономического диалога. Мы также поделились с Каей Каллас нашими ожиданиями относительно быстрой реализации этих решений и отмены ограничительных мер в отношении нашей страны", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: Türkiyə Avropa İttifaqından məhdudlaşdırıcı tədbirlərin aradan qaldırımasını gözləyir

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