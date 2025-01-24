Хакан Фидан: Турция ожидает отмены ограничительных мер со стороны ЕС

Развитие отношений между Турцией и ЕС по принципу беспристрастности и взаимного уважения отвечает интересам обеих сторон.

Развитие отношений между Турцией и ЕС по принципу беспристрастности и взаимного уважения отвечает интересам обеих сторон.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Анкаре.

Политик отметил, что последние события в мире и регионе еще раз показали важность сотрудничества между Турцией и Европейским Союзом.

"Мы расцениваем некоторые решения, принятые в Совете ЕС в декабре 2024 года, как прогресс, и обсуждаем с ЕС возобновление экономического диалога. Мы также поделились с Каей Каллас нашими ожиданиями относительно быстрой реализации этих решений и отмены ограничительных мер в отношении нашей страны", - сказал он.